Mete Aktemur\'un Duygusal Konuşması

Osmanelispor kaptanı Mete Aktemur, Osmaneli Gençlerbirliği Spor ile oynadıkları şampiyonluk maçı öncesi soyunma odasında yaptığı konuşmayla duygusal anlar yaşattı.

Bilecik 1. Amatör Lig'in şampiyonun belli olacağı play-off finali müsabakasında Osmanelispor ile Osmaneli Gençlerbirliği Spor dün karşı karşıya geldi. Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanan mücadele kapalı gişe oynandı. Mücadele öncesi Osmanelispor kaptanı Mete Aktemur'un soyunma odasında yaptığı motivasyon konuşması ise dikkat çekti. Aktemur'un 15 yıldır Bölgesel Amatör Lig'e çıkma hayalini vurguladığı konuşma sosyal medyada büyük etkileşim alırken, izleyenlerin de gözyaşlarını tutumadığı öğrenildi.

Osmanelispor, normal ve uzatma süreleri 0-0 biten maçta penaltı atışları sonunda rakibini 4-3 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi. - BİLECİK