Mete Gazoz, 2015'i kariyerinin dönüm noktası saydı, 2028'de altın madalya hedefliyor

Milli okçu Mete Gazoz, 2015 yılının sporculuk kariyerinde dönüm noktası olduğunu söyledi.

Gazoz, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği öğrencilerle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandığı sürece, ikonik sevincine ve spora dair görüşlerini paylaştı.

İkonik sevinci ve başarılarıyla dikkati çeken 27 yaşındaki sporcu, "2015 yılı benim için çok zorlu, her şeyin bittiğini sandığım ama her şeyin başladığı yıldı. Annem bana 'Devam ettiğin zaman başarılı olacağını düşünüyorum.' dedi. Sporu bırakmadım. 2016 ise hedeflerimi koyduğum bir yol oldu. Aile faktörü önemli." diye konuştu.

"En tehlikeli sporcu çaresiz kalan sporcudur." diyen Mete, "Çünkü kaybetme korkusu da olmuyor. Her oku kazanmak için atıyoruz. Rakibin ne yaptığını bilip ona göre hazırlanmak gerekiyor. 2020'de (2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları) olimpiyat oyunlarında altın madalya kazandığım zaman aslında ikinci ok benim için çok önemliydi. Rakibime baktım ve 8 attığını gördüm. Matematiksel olarak maçın sonucu benim elimde oluyor. İkinci oktan sonra son okumu 10 atacağımı biliyordum." ifadelerini kullandı.

Okçulukta fiziksel dayanıklılığın yanı sıra matematiğin de önemli olduğunu vurgulayan ay-yıldızlı sporcu, "Bana göre bizdeki yetenek zeki olmak. Heyecanınızı yönetmeniz; baskıyı, rüzgarı kabul etmeniz gerekiyor. Bunları 3 saat boyunca yapmalısınız. Biraz da şans devreye giriyor." dedi.

Mete Gazoz, ikonik sevinciyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Sermet Çınar'a (Antrenör) 2013 yılında söz vermiştim. Bir gün beni çağırdı ve 'Şampiyon olduğun zaman bu hareketi yapacaksın.' dedi. Aradan 5 yıl geçti ve 2018'de şampiyon olduktan sonra orada aklıma geldi ve hareketi yaptım. Ondan sonra benimle kaldı."

2028 Los Angeles Olimpiyatları için çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Mete, organizasyonda hedefinin altın madalya olduğunu da sözlerine ekledi.