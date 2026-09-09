Mete Vardar\'dan Beşiktaş başkan adaylığı hakkında açıklama

Süper Lig devi Beşiktaş’ın eski yöneticilerinden Mete Vardar, kulüpte alınan olağanüstü seçim kararı sonrasında başkanlık veya yönetim kurulu üyeliğine aday olup olmayacağına dair resmi açıklamasını yaptı.

''ADAY OLMA YÖNÜNDE BİR KARARIM YOK''

Olağanüstü genel kurul kararı sonrası siyah-beyazlı camiadan yoğun destek, telefon ve ziyaret aldığını belirten Mete Vardar, gösterilen ilgi ve güven için teşekkür ederken, iş yoğunluğunu ve geçmişte görev aldığı iki yönetim kurulu dönemindeki tecrübelerini göz önünde bulundurduğunu ifade ederek, "Beşiktaş camiasından şahsıma gösterilen ilgi, başkan adayı veya yönetim kurulu üyesi olarak görme arzusu beni son derece onurlandırmıştır. Ancak mevcut iş yoğunluğumu ve geçmiş dönem tecrübelerimi değerlendirdiğimde; bugünkü şartlar dâhilinde Beşiktaş başkanlığına ya da yönetim kuruluna aday olma yönünde bir kararımın bulunmadığını belirtmek isterim." dedi.

HÜSEYİN YÜCEL ŞARTI

Seçim sürecindeki mevcut adayların listelerinde yer almayacağını açık bir dille ifade eden Vardar, "İleride Sayın Hüseyin Yücel’in Beşiktaş başkanlığına aday olması ve tecrübelerimle kulübümüze katkı sunmam yönünde bir talebinin bulunması halinde; yalnızca kendisiyle birlikte yeniden bir yönetim kadrosunda görev almayı değerlendirebileceğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.