Metehan Yaprak Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Metehan Yaprak, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mindere çıkan Metehan Yaprak, repesaj turunda Sırp güreşçi Andrija Ivanovic'i 10-0 teknik üstünlükle yendi.

Bronz madalya mücadelesindeki rakibi Polonyalı Mateusz Pedzicki'nin sakatlığı nedeniyle mindere çıkamaması üzerine Metehan, hükmen galip sayıldı ve turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Öte yandan serbest stil 92 kiloda Fatih Altunbaş, 86 kiloda Ahmet Yağan altın madalya için, 62 kiloda Tolga Özbek ise bronz madalya için mücadele edecek.