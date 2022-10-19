Metin Akpunar: "Yarım saat dayanabildik" - Son Dakika
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Metin Akpunar: "Yarım saat dayanabildik"

19.10.2022 23:30

- Metin Akpunar: "Yarım saat dayanabildik" Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar: "Vanspor maçına odaklanacağız" Galatasaray'a deplasmanda 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, karşılaşmanın ardından hafta sonundaki Vanspor maçına odaklanacaklarını...

- Metin Akpunar: "Yarım saat dayanabildik"

Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar:

"Vanspor maçına odaklanacağız"

İSTANBUL - Galatasaray'a deplasmanda 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, karşılaşmanın ardından hafta sonundaki Vanspor maçına odaklanacaklarını belirterek "Galatasaray'a karşı yarım saat dayanabildik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Galatasaray'a deplasmanda 7-0 mağlup olan Kastamonuspor'da Teknik Direktör Metin Akpunar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İdeal 11'den 6 oyuncuya ilk 11'de şans vermediklerini ifade eden Metin Akpunar, "İdeal 11'imizden 6 oyuncuyu oynatmadık. Hafta sonunda önemli bir Vanspor maçı var. Genç oyuncuları çıkarmak istedik. 30 dakika savunma yaptık ama Galatasaray'a karşı en fazla bu kadar dayanabildik. Rakibi tebrik ediyorum. Hem bu kupayı hem ligi kazanmış muhteşem bir hocaları ve oyuncuları var. Daha iyi oynamak isterdik ama olmadı. Hem Okan hocayı hem de takımı tebrik ediyorum. Bundan sonra lige odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Metin Akpunar: 'Yarım saat dayanabildik' - Son Dakika

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