Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aşık için Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine aile fertlerinin yanı sıra kulüp çalışanları ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.

Törende, Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği aktarıldı.