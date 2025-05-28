Fenerbahçe Kulübünün eski başkanlarından Metin Aşık, kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Aşık için Karacaahmet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine aile fertlerinin yanı sıra kulüp çalışanları ve sevenlerinin katıldığı belirtildi.
Törende, Metin Aşık'ın kabri başında Kur'an-ı Kerim okunduğu ve dualar edildiği aktarıldı.
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