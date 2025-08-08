Metin Bulut Yeniden Başkan

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olağan genel kurulu yapıldı. 1999 yılından itibaren genel başkanlık yapan Metin Bulut, olağan genel kurula tek listeyle girdi ve oybirliği ile 3 yıllığına daha aynı göreve seçildi.

