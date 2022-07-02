SPOR Metin Diyadin: Transfer yasağımızın kalkmasıyla diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz - Son Dakika
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SPOR Metin Diyadin: Transfer yasağımızın kalkmasıyla diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz

02.07.2022 11:38

Metin Diyadin: Transfer yasağımızın kalkmasıyla diğer oyuncuların katılımını bekliyoruzVIDEO YOKOlcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Metin Diyadin: Transfer yasağımızın kalkmasıyla diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Transfer yasağımızın kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz. Bu bizim için önemli" dedi.

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıkları için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne geldi. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma, kondisyon ve yarı alanda maç yaptı. Antrenmanda konuşan Diyadin, " Ankara'daki 3-4 günlük çalışmadan sonra buradayız. Geçen yılki kadromuzdaki 10-12 oyuncuyla beraber altyapımızdaki oyuncularımızla kamp dönemi başladı. Transfer yasağımızın kalkmasıyla beraber diğer oyuncuların katılımını bekliyoruz. Bu bizim için önemli. Onun için şu an elimizdeki mevcut oyuncularımız ve altyapıdaki çocuklarımızla beraber bir kamp dönemi geçiriyoruz. Umarım en kısa zamanda transfer yasağımızın kalkmasıyla, oyuncu transferleri de takıma katılmış olur" diye konuştu.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni beğendiğini belirten Diyadin, "Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne ilk kez geldim. Gayet güzel. Özellikle saha zemini çok güzel. Bize burada hizmet verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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