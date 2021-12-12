Üye Girişi
Metin Gören için yarın TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlenecek - Son Dakika

Metin Gören için yarın TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlenecek

12.12.2021 13:35
Metin Gören için yarın TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlenecek

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından Metin Gören, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi eski başkanlarından Metin Gören, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gören için yarın saat 11.30'da TSYD Ankara Şubesi önünde tören düzenlenecek.

Aynı zamanda eski futbolcu olan Gören'in cenazesi, saat 13.45'te Ahmet Efendi Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkiye, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Metin Gören için yarın TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlenecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler 12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi 13:44 Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi

Son Dakika Haberleri
13:20 Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı
13:17 Görüntüler İstanbul'dan! Bazı marketlerde yağ, süt, un ve sigara gibi ürünler için satış kısıtlaması başladı
13:05 Bilim insanlarının araştırması ortaya çıkardı! Hastalıklara karşı en dirençli kan grubu belirlendi
12:48 İçi altın ve fıstık dolu! 2 milyon 500 bin TL'lik baklava şaşkınlık yarattı
12:47 Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte Ünlüler takımındaki isimler
12:36 İstanbul Sultangazi'den, Halk Ekmek kuyruğu! Oluşan metrelerce sıra telefon kamerasına kaydedildi
12:34 Yoğun bakım hemşiresi sosyal medyadan paylaştı! İşte ölüm döşeğindeki insanların yaptığı son şey
12:33 Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi
12:00 Uzmanlar uyardı! Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantının sadece geceleri kendini gösteren belirtisi ortaya çıktı
11:32 Acemilik mi, art niyet mi? Manchester City maçındaki skandal futbol dünyasını salladı
Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı Cristiano Ronaldo 95 yıllık rekoru kırdı! Milli futbolcumuz bile onu durduramadı         
13:20
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum         
12:28
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var         
11:53
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 13:41:37. #1.12#
SON DAKİKA: Metin Gören için yarın TSYD Ankara Şubesi'nde tören düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement