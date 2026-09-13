Metin Oktay, vefatının 35. yılında Topkapı Kozlu Mezarlığı\'nda anıldı

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz efsanesi "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 35. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki anma törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Mehmet Cibara, genel sekreter Can Natan, yöneticiler Eray Yazgan ve Ömer Sarıgül, Metin Oktay'ın ailesi ile sevenleri katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar okundu.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan başkan Dursun Özbek, "Metin Oktay, Galatasaray Kulübüne ve milli takıma, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş çok değerli bir oyuncumuz. Sevgili Metin Oktay'ın ölüm yıl dönümü için kabri başındaydık. Onu ziyaret ettik. Ona dualarımızı gönderdik. Gerçekten tam bir Galatasaraylı. Duruşuyla, futboluyla ve değerleriyle Galatasaray'ı tamamen özümsemiş çok önemli ve örnek bir futbolcumuzdu. Kendisine rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Örnek alınacak bir kişiliği vardı. Önceden Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Lisesi'ne gelirdi. Ben de lisede okurken onu seyretme fırsatını bulmuş birisiyim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.