Metin Sai Eres, Futbola Veda Etti

Eskişehir'de 39 yıldır amatör olarak futbol oynayan ve şehrin en yaşlı aktif futbolcusu unvanını taşıyan 46 yaşındaki Metin Sai Eres, yeşil sahalara jübile yaparak veda etti. Kariyeri boyunca 400'e yakın maça çıkan tecrübeli krampon, "Yetenek sadece kapıdan içeri sokar ama kalıcı olmalarını sağlayan yegane şeyler karakterleri, çalışkanlıkları ve disiplinli olmalarıdır" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Futbola Eskişehir'de başlayan ve ömrünün 30 yılını lisanslı olarak meşin yuvarlak peşinde koşarak geçiren 46 yaşındaki amatör futbolcu Metin Sai Eres, kariyerini noktaladı. Ağırlıklı olarak Yenikent forması giyen ve 10 numaralı formadan başka forma giymeyen tecrübeli kaptan, yıllar öncesine ait "Altın Ayak", "Altın Dörtlü" ve "Altın 11" seçildiği gazete küpürlerini evinde özenle saklamaya devam ediyor. Kariyeri boyunca 400'e yakın maça çıkıp, 200 civarında gol atan ve 400'e yakın asist yapan deneyimli oyuncu Eres, jübile yapmasına rağmen futboldan kopmayacağını belirtti. Eskişehir'de tanınan birçok kişiyle karşılıklı oynama fırsatı bulan ve geçmişte Alper Potuk'a da rakip olan tecrübeli isim, antrenörlük belgesini alarak yeşil sahalara saha kenarından hizmet etmeye devam edecek.

"Yetenek onları sadece kapıdan içeri sokar, karakter kalıcı yapar"

Futbolun kendisine birçok güzel dostluk kazandırdığını ve kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu belirten Metin Sai Eres, "Şimdi artık jübile zamanı geldi, yeşil sahalara veda ettik. Ancak bu, futbolu bıraktığımız anlamına gelmiyor. Dışarıdan da gençlere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Şu anda Eskişehir'in en yaşlı futbolcusu benim. Gençlere şunu tavsiye ederim: Bence formalarının arkasındaki isme değil, kalplerinin üstündeki armaya aşık olsunlar. Yetenek onları sadece kapıdan içeri sokar ama o kulüpte kalıcı olmalarını sağlayan yegane şeyler karakterleri, çalışkanlıkları ve disiplinli olmalarıdır. Geçmiş yıllarıma dönsem, evet, içimden 'Keşke bundan 30-40 yıl öncesine gitsem' diyorum. Geriye dönebilsem, o zorluklara isyan edip futbola daha çok odaklanarak çok güzel yerlere gelirdim" dedi.

"Sırf Eskişehirspor'a rakip olmamak için bu teklifi kabul etmedim"

Yenikent'e olan vefa borcundan dolayı birçok teklifi geri çevirdiğini anlatan ve koyu bir Eskişehirspor taraftarı olduğunu vurgulayan Eres, "Eskişehirspor'da oynamayı çok isterdim. Hatta şöyle bir anım var: Bundan 1-2 sene önce BAL Ligi takımı Yunusemrespor'dan teklif almıştım. O zaman Eskişehirspor da BAL Ligi'ndeydi. Dönemin kulüp başkanı Osman Taş başkanımdı. 'Bir 45 dakika dahi olsa Eskişehirspor maçında top oyna, tribünler seni görsün' diye bir teklif aldım. Ancak sırf Eskişehirspor'a rakip olmamak için bu teklifi kabul etmedim. Şu anda halihazırda birkaç kulüpten hocalık teklifi var. Öncelikle bir antrenörlük kursuna gidip belgemi alacağım ve tecrübelerimi gençlere aktarmayı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR