Metin Sezer: Sporla Suçtan Uzaklaşan Çocuklar

Bursa'da yaşayan 48 yaşındaki milli antrenör Metin Sezer, kurduğu kulüple 26 yıldır mahallesindeki çocukları sporla tanıştırarak çok sayıda milli sporcunun yetişmesini sağladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Küçük Yaş, Büyük Suç" başlıklı dosya haberinin bu bölümünde mahallelerde, sokak aralarında büyüyen çocukların spora yönlendirilerek suçtan uzaklaştırılması ele alındı.

Küçük yaşlarda kick boksa başlayan Metin Sezer, 2005-2013 yılları arasında üst üste 8 kez kendi kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Avrupa şampiyonluğu da bulunan Sezer, 2000 yılından bu yana mahallesindeki birçok çocuğu bu spora yönlendirerek milli takıma kazandırdı.

Kariyerini milli takım antrenörü ve Türkiye Kick Boks Federasyonu Bursa İl Temsilcisi olarak sürdüren Sezer, oturduğu Yıldırım İlçesi Millet Mahallesi'nde 31 Mart 2024 seçimlerinde muhtarlığı kazandı.

Gündüzleri mahallenin sorunlarıyla ilgilenen, bağımlılık türleri hakkında vatandaşları bilgilendiren Sezer, akşamları da spor salonunda antrenman yaptırdığı gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor.

Şimdiye kadar çok sayıda milli sporcu yetiştiren Metin Sezer, AA muhabirine, 13 yaşında televizyondan görerek başladığı bu spordan yıllardır kopamadığını söyledi.

Kick boksta Bursa'nın ilk milli sporcusu olduğunu ve katıldığı Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde ettiğini anlatan Sezer, "2015 yılında spor kulübünü kurmaya karar verdim. Daha öncesinde vardı ama resmi değildi, 2015'te kendi adımla tescil yaptırdım. Tescilini aldıktan sonra da güzel çalışmalar yaptık. Başarılı sporcular yetiştirmeye başladık. Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlarını mahallemizden çıkardık." ifadesini kullandı.

"İmkanlarımızı seferber ediyoruz"

Sezer, gündüzleri mahalleliyle beraber olduğunu ve onların sorunlarıyla ilgilendiğini akşamları da spor salonunda hizmete devam ettiklerini söyledi.

Çocukların "hayatlarındaki boşlukları doldurduklarını" vurgulayan Sezer, "Spor salonları bu konuda önemli. Biz onlar için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğer biz ellerinden tutup spor salonlarının yolunu öğretmezsek inanın onlara sokaklar sahip çıkıyor. Yani bir çocuğu elinden tutup sporla tanıştırmazsak onların elinden tutup uyuşturucu, alkol, sigara gibi kötü alışkanlıklara çekecek çevreler, çok arkadaş grupları var." dedi.

Sporun tabana yayılması konusunda belediyelere iş düştüğünü anlatan Sezer, "Ücretsiz spor yapılabilecek alanların sayısını çoğaltmaları lazım. Yani biz kendi imkanlarımızla durumu olmayan çocukların elinden tutup onlara burada spor yapma imkanı sağlamaya çalışıyoruz ama bizler bireysel olarak bütçemiz kısıtlı." ifadelerini kullandı.

"En güzel şey bir spor dalıyla tanıştırmak"

Sezer, şu ana kadar binlerce sporcu yetiştirdikleri ve her yıl en az 3 sporcuyu milli takıma gönderdikleri bilgisini verdi.

Öğrencilere boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Sezer, sözleriniı şöyle tamamladı:

"Ne olursa olsun asla ve asla spordan kopmasınlar. Kendilerine hedefler koymaları ve o hedef doğrultusunda sürekli mücadele etmeleri, asla vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum. Aileler de çocuklarını hangi branş olursa olsun spora yönlendirsinler, onların spor yapmalarını tavsiye etsinler. Ellerinden tutup bir spor merkezinin ya da spor kulübünün yolunu tutsunlar. Çocuklarını sokaklardaki kötü, zararlı alışkanlıklarından korumak istiyorlarsa yapacakları en güzel şey bir spor dalıyla tanıştırmak."