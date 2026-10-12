Metro Holding Kayserispor, Manisa FK\'yı 3-2 yendi ve 22 puanla liderliğini korudu

Metro Holding Kayserispor, Manisa FK'yı 3-2 yendi ve 22 puanla liderliğini koruduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Metro Holding Kayserispor, 9. haftayı 22 puanla lider kapatırken sahasında Manisa FK'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten sarı-kırmızılılar, dün oynanan Bursasspor-Mardin 1969 Spor maçının ardından zirvede tek başına kaldı.
TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Metro Holding Kayserispor, 9'uncu haftayı 22 puanla lider olarak kapattı.
Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puan toplayan Kayserispor, cumartesi günü sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı da uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Dün oynanan Bursasspor- Mardin 1969 Spor karşılaşmasında da konuk ekibin 2-1'lik üsütnlüğü sonrası İç Anadolu ekibi zirvede tek başına kaldı. Kayserispor, 9'uncu hafta oynanan karşılaşmalar sonrası 22 puanla lider olarak haftayı kapatmış oldu. Sarı-kırmızılılar; ligin 10'uncu haftasında 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
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