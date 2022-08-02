Dünya E-Spor Oyunları - Son Dakika
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Dünya E-Spor Oyunları

02.08.2022 17:14
Dünya E-Spor Oyunları

Mevlüt Hakan Çoşkun ve Arda Oğuz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya E-Spor Oyunları'nın (Games Riyad) savaş kategorisinde 8'inci oldu.

Mevlüt Hakan Çoşkun ve Arda Oğuz, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Dünya E-Spor Oyunları'nın (Games Riyad) savaş kategorisinde 8'inci oldu.

Mevlüt Hakan Çoşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona çoğu Avrupa ve Amerika kıtasında olmak üzere 23 ülkeden 88 sporcunun katıldığı söyledi.

Türk sporcuların ilk kez böylesi uluslararası bir organizasyonda yarıştıklarını aktaran Mevlüt Hakan, "Arkadaşım Arda Oğuz ile 4 günlük yoğun maçlardan sonra 2 kez birincilik alarak 30 bin dolar para kazandık. Ülkemiz bayrağını görselde yayınlatmayı başardığımız için çok mutluyum." diye konuştu.

Turnuva ön elemelerinin haziran ayında yapıldığını hatırlatan Arda Oğuz da şunları kaydetti:

"Turnuva herkese açık bir şekilde organize edildi. Bizde Akıncı E-Spor Kulübü adına ülkemizi temsil ettik. Ön elemeleri geçip 33 oyuncuyla Suudi Arabistan'a gittik. İlk elemelerden geçerek yarı finale kadar çıkmayı başardık. Orada sadece Avrupa ve Amerika'dan değil dünyanın her yerinden çok iyi oyuncularla yarıştık. İlk gün heyecan yaptık ancak ikinci gün en alt sıralardan gelip savaş kategorisinde 8. olduk. 30 bin 750 dolarlık para ödülü kazandık. Bize katkı ve desteklerinden dolayı Akıncılar E-Spor Kulübü Başkanı Mesut Şişman'a çok teşekkür ediyorum."

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Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Riyad, Spor, Son Dakika

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