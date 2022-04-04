Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, Mersin'e şampiyonluk kupasıyla döndü - Son Dakika
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Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, Mersin'e şampiyonluk kupasıyla döndü

04.04.2022 13:00
Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, Mersin'e şampiyonluk kupasıyla döndü

Özel Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Ortaokul Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kupasını kazandı.

Özel Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Ortaokul Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kupasını kazandı.

Eskişehir'de 1-2 Nisan'da gerçekleşen organizasyon, erkekler, kızlar ve karışık kategorilerinde yapıldı.

Türkiye genelinde 47 takımın 126 sporcuyla katıldığı şampiyonada, takımlar ve sporcular madalya kazanmak için mücadele etti.

Özel Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, yıldız erkekler kategorisi finalinde, Sivas ekibi Şehit Üsteğmen Nizamettin Songur Ortaokulu'nu yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Takım koçu Ufuk Yıldırım yönetimindeki sporcular, organizasyon ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

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Eskişehir, Curling, Türkiye, Akdeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Mezitli Akdeniz Boğaziçi Koleji Ortaokulu, Mersin'e şampiyonluk kupasıyla döndü - Son Dakika


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