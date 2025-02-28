MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, istifa ettiği iddialarını yalanladı

Spor

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevinden istifa ettiği iddiaları gündeme geldi. Gündoğdu, bu iddialar sonrası sessizliğini bozdu.

İSTİFA ETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

HT Spor'da yer alan habere göre; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gündoğdu, yaptığı açıklamada "Sosyal medyadaki istifa ettiğime yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı. Gündoğdu'nun ayrılığı sonrası ise MHK'nin yeni başkanının Serdar Tatlı olacağı da öne sürülmüştü.

ŞAŞKINLIKLA KARŞILAMIŞ

Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmediği ve hakemlik eğitimiyle ilgili bir toplantıda yer aldığı belirtildi. Ayrıca haberde, MHK Başkanı Gündoğdu'nun hakkında çıkan istifa iddialarını da şaşkınlıkla karşıladığı da ifade edildi.