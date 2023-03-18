MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı iddialarını yalanladı

18.03.2023 11:44

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yaptığı, VAR odasına girdiği ve maç özetlerine görüntü eklettiği iddialarının hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Prof. Dr. Lale Orta ile ilgili ortaya atılan iddialar kısa sürede gündeme oturmuştu. Orta, hakkında çıkan tüm iddiaları yalanladı.

"İDDİALARIN GERÇEKLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOKTUR"

Yazılı bir açıklama yayımlayan Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLER, MHK'NIN KULLANIM YETKİSİNDEDİR"

"Maçlardan alınan görüntüler, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayımlamak üzere hazırladığımız 'Kuralına göre' programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir." değerlendirmesinde bulunan Orta, şu görüşlerini paylaştı:

"Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi, bizi polemiklerden uzaklaştıracak, oyunun kalitesini arttıracaktır. Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı iddialarını yalanladı - Son Dakika


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