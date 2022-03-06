MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev - Son Dakika
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MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

06.03.2022 12:44
MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak 3 mücadeleye 3 kadın hakem atandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Süper Lig'de yarın oynanacak 3 mücadeleye 3 kadın hakem atandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu hafta Süper Lig'deki müsabakalarda 3 kadın hakem görevlendirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası boyunca diğer liglerdeki müsabakalarda da tüm kadın hakemler ve gözlemciler görev almaya devam edecekler.

Süper Lig'de yarın oynanacak maçlarda görev alacak kadın hakemler şöyle:

20.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Gamze Durmuş Pakkan (Dördüncü Hakem)

20.00 Gaziantep FK - Hatayspor: Cansu Tiryaki (Dördüncü Hakem)

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Melis Özçiğdem (Dördüncü Hakem) - İSTANBUL

MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor MHK'den kadın hakemlere Süper Lig'de görev - Son Dakika


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