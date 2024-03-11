Merkez Hakem Kurulu, dün akşam oynanan ve verdiği kararlarla büyük tapki alan Fenerbahçe- Pendikspor maçı hakemi Kadir Sağlam hakkındaki kararını verdi.
4-1 biten mücadeledeki yönetimiyle hem Fenerbahçe hem Pendikspor'un yoğun tepkisini çeken FIFA kokartlı Kadir Sağlam için dinlendirme kararı alındı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe-Pendikspor maçının gözlemcisi Süleyman Abay, hakem Kadir Sağlam'ın performansına "çok kötü" raporu verdi. Elinde yeterli sayıda hakem olmayan ve atamalarda zorlanan MHK, tüm bu zorluklarına karşın Kadir Sağlam'a sezon sonuna kadar görev vermeme kararı aldı.
Son Dakika › Spor › MHK, Fenerbahçe-Pendikspor maçının hakemini kızağa çekti - Son Dakika
8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşti. Sirius Takımı şampiyonluk kupasını kazandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi', ev hanımları ve çalışan kadınları spor yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen müsabakalarla devam etti. Denizli ve ilçelerinden 10 takımın katıldığı turnuvada, 130 kadın sporcu mücadele etti. Şampiyon Sirius takımı olurken, ikinci Pamukkale Evinin Sultanları, üçüncü Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ve dördüncü Serinhisar Evinin Sultanları oldu.
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Kulübü tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi amaçlanan satranç turnuvasının ilki Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Fuaye alanında gerçekleştirildi. Turnuvaya çok sayıda öğrenci katılım gösterdi ve müsabakalar gün boyu devam etti. Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere belge ve madalya takdim edildi. Başarılı olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'ni temsil etmek üzere Moskova Şehir Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Satranç Turnuvası'na katılacaklar.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Konya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde, 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan Cumhur İttifakı adayları için destek istedi. Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı, Konyaspor - Adana Demirspor maçında taraftarlarla buluştu ve Ülkü Ocakları Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Ayrıca AK Parti ilçe seçim koordinasyon merkezlerini ziyaret eden Kalaycı, Konya Tarım Fuarı'na katılarak sektör temsilcileri ve çiftçilerle görüştü. Kalaycı, Konya'nın tarım, otomotiv ve gıda sektörlerindeki fuar girişimlerini desteklediklerini belirtti.
Kayseri Şeker 1. Amatör Küme Play-Off final maçında Döğerspor, rakibi Güneşspor'u 4-0 yenerek şampiyon oldu. Döğerspor, yeni sezonda Süper Amatör Küme'de mücadele edecek.
Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Türk bayrağıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek geçti. Gümüş, 11 gün süren yürüyüşünde toplamda 418 bin 630 adım atarak 287 kilometre yol aldı. Yürüyüş sırasında güvenlik önlemleri alındı. Gümüş, Cuma günü Çanakkale Valisi'ne bayrağı teslim edecek ve şehitleri ziyaret edeceklerini belirtti.
Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Federasyon Kupası mücadeleleri, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde sıralama atışlarıyla başladı. Klasik yay erkek açık, klasik yay kadın açık, makaralı yay erkek açık, makaralı yay kadın açık, erkek W1 açık, kadın W1 açık (klasik/makaralı) kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyona 13 ildeki 23 kulüpten 16'sı kadın, 39'u erkek toplam 55 sporcu katıldı. Yarışmalar yarın sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 20 ve 23 Mart'ta Antalya'da Estonya ve Moldova ile oynayacağı özel maçların aday kadrosunu açıkladı. Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda Emir Yaşar, Onuralp Çevikkan, Mustafa Emir Akyıldız, Ömer Yiğit Kirişkuzu, Durmuş Efe Bayrak, Hamza Güreler, Taylan Utku Aydın, Eren Paşahan, Kadir Subaşı, Alp Koçaş, Efe Akman, Gökdeniz Gürpüz, Halim Ayaz Yükseloğlu, Martin Efe Korkut, Burak İngenç, Ege Arslan, İsak Vural, Emirhan Arkutcu, Muhammed Sinan Kaya, Doğanay Avcı, Arda Usluoğlu ve Adnan Karahisar yer alıyor.
Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda sanat, spor ve meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyor. Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bağlama kursuna katılan vatandaşlar, kurslardan dolayı Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.
Real Madrid'in La Liga'da Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta, Toni Kroos 300. maçına çıkarken, Luka Modric ise 350. kez sahaya çıktı. Başkan Florentino Perez, maç sonrasında iki futbolcuya maç sayılarını gösteren formalar hediye etti.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Söke'nin Sazlı ve Bağarası mahallelerinde futbol alt yapısını güçlendirmek ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla önemli projelere imza atıyor. Sazlı ve Bağarası'nda bulunan futbol sahaları, Avrupa standartlarına uygun kalite sertifikasına sahip BAL Ligi Futbol sahaları olarak tasarlanıyor. Bu sahalar, sadece futbol oynamakla kalmayacak, aynı zamanda gençlerin yeteneklerini geliştirebilecekleri modern spor tesisleri olacak. Sahaların tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki futbol potansiyeli artırılarak gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için kritik bir rol oynayacak.
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