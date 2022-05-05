Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı - Son Dakika
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Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı

05.05.2022 10:03
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerini 2-0 yaptı.

NBA yarı finallerinde Doğu Konferansı'nda Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı ve Batı Konferansı'nda da Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i mağlup ederek serilerini 2-0 yaptı.

NBA play-off yarı finalinde heyecan 2 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat FTX Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 119-103 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı. Miami'de Bam Adebayo 23 sayı, 9 ribaund, Jimmy Butler 22 sayı, 12 asist ve Victor Oladipo 19 sayı, 6 ribaund ile oynarken, milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise 1 dakika süre aldı ve 2 sayı attı. Philadelphia'da ise Tyrese Maxey'in 34 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Takımda ayrıca milli basketbolcu Furkan Korkmaz 18 dakika parkede kaldı ve 8 sayı, 6 ribaund ile mücadeleyi tamamladı.

Suns seriyi 2-0'a taşıdı

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, Footprint Center'da karşı karşıya geldiği Dallas Mavericks'i 129-109'luk skorla mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, 4 asist, Chris Paul 28 sayı, 8 asist ve Jae Crowder 15 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Dallas'ta da Luka Doncic'in 35 sayı, 7 asist ve 5 ribaundluk performansı yenilgiyi engelleyemedi. - İSTANBUL

Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı

YORUMLAR
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NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti Miami Heat ve Phoenix Suns serilerinde 1-0 öne geçti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı - Son Dakika
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