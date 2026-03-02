Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor - Son Dakika
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor

02.03.2026 13:15
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Crystal Palace'ı 2-1 yenerek puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Michael Carrick yönetimindeki takım, Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Everton ve Crystal Palace'ı mağlup etti ve yalnızca West Ham United ile berabere kaldı. Bu sonuçlarla averajla 3. sıraya yükselen Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir avantaj elde etti.

CARRICK GÖREVE GELDİ, SERİ BAŞLADI

Ruben Amorim'in ardından göreve getirilen Michael Carrick, takıma kısa sürede ivme kazandırdı. Carrick yönetimindeki Manchester United; Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Everton ve Crystal Palace'ı mağlup etti. Bu süreçte yalnızca West Ham United ile berabere kaldı.

DEV RAKİPLERE KARŞI KRİTİK GALİBİYETLER

Manchester United'ın Carrick dönemindeki sonuçları dikkat çekti:

  • 2-0 Manchester City
  • 3-2 Arsenal
  • 3-2 Fulham
  • 2-0 Tottenham
  • 1-1 West Ham United
  • 1-0 Everton
  • 2-1 Crystal Palace

Alınan bu sonuçlarla averajla 3. sıraya yükselen Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir avantaj elde etti.

