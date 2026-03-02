Michael Carrick\'in Manchester United\'ı resmen uçuyor

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace'ı 2-1 mağlup eden Manchester United, puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi. Kırmızı Şeytanlar, son haftalardaki çıkışıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi.
Ruben Amorim'in ardından göreve getirilen Michael Carrick, takıma kısa sürede ivme kazandırdı. Carrick yönetimindeki Manchester United; Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham, Everton ve Crystal Palace'ı mağlup etti. Bu süreçte yalnızca West Ham United ile berabere kaldı.
Manchester United'ın Carrick dönemindeki sonuçları dikkat çekti:
Alınan bu sonuçlarla averajla 3. sıraya yükselen Manchester United, Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir avantaj elde etti.
