Michael Jordan\'ın Yunanistan\'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı

NBA denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Michael Jordan, yaptığı hareketle adından söz ettirmeye devam ediyor.

YUNANİSTAN'DA TATİL YAPIYOR

Michael Jordan, 4 Temmuz'dan bu yana Yunanistan'da tatil yapıyor. Yunan medyasında yer alan habere göre; Efsane isim arkadaşları Luka Doncic, Carmelo Anthony ve Bam Adebayo ile birlikte ünlü bir deniz ürünleri restoranında yemek yedi.

11 BİN 500 DOLAR BAHŞİŞ BIRAKTI

Haberde, Jordan'ın geleneksel Yunan yemeklerini çok beğendiği ve kendisine sıcak bir karşılama gösterildiği nedeniyle çalışan personellere 11 bin 500 dolar bahşiş bıraktı.

ÇALIŞAN PERSONELLER BAHŞİŞE İNANAMADI

Eski basketbol yıldızının bu hareketi sonrası çalışan personellerin bahşiş miktarına inanamadığı, oldukça şaşırdığı ifade edildi. Personellerin Jordan ile tek tek fotoğraf çektirip imza aldıkları aktarıldı.