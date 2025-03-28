Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber - Son Dakika
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Spor

Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber

Michael Schumacher\'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber

2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan ve kamuoyu önüne çıkmayan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in sağlık durumu hakkında kötü haber geldi. Schumacher'in tüm kariyerini takip eden ve ailesine yakın olan Alman gazeteci Felix Gorner, Schumacher'in durumunun kötüye gittiğini ve tamamen bakıcılarına bağımlı olduğunu belirtti.

28.03.2025 16:17
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2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan ve o günden bu yana kamuoyu önüne hiç çıkmayan Formula 1 dünyasının efsane ismi Michael Schumacher'in son durumu merak ediliyordu. Alman efsanenin sağlık durumu hakkında yıllar sonra kötü bir haber geldi.

"DURUM ÇOK ÜZÜCÜ"

Michael Schumacher'in tüm kariyerini takip eden ve ailesine yakın olan Alman gazeteci Felix Gorner, yedi kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in durumunun kötüye gittiğini belirterek yeni bilgiler paylaştı.

RTL kanalına konuşan Felix Gorner, efsane sürücünün durumu için "Durum çok üzücü. Sürekli bakıma ihtiyacı var ve tamamen bakıcılarına bağımlı durumda" sözlerini dile getirdi.

"ARTIK SÖZLÜ İLETİŞİM KURAMIYOR"

Ayrıca Gorner, Schumacher'in sözlü olarak iletişim kuramadığı söylentilerini de doğruladı: "Artık sözlü iletişim kuramıyor." 2021 yılında Alman pilotun oğlu Mick Schumacher de babası için "Konuşacak çok şeyimiz olurdu ve eğer konuşsaydık harika olurdu." ifadelerini kullanmıştı.

SADECE 20 KİŞİ ZİYARET EDEBİLİYOR

Michael Schumacher'in sağlık durumu büyük ölçüde gizli tutulurken kaza sonrası hiçbir fotoğrafı ya da videosu yayınlanmadı. Sadece yirmi kişinin Michael Schumacher ile temas kurma yetkisine sahip olduğu da belirtiliyor.

Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) eski başkanı Jean Todt, Schumacher'i ziyaret eden isimler arasında yer alıyor ve geçtiğimiz Şubat ayında şunları söylemişti: Onu düzenli olarak görüyorum. Aramızdaki bağ geçmişteki işlerin ötesine geçiyor. O artık Formula 1'den çok uzakta olan hayatımın bir parçası.

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Son Dakika Spor Michael Schumacher'den iyileşmesini bekleyen hayranlarını yıkan haber - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emir Emir:
    HERKESİN BAŞINA KAZA,HASTALIK GELEBİLİR AMA APTALCA HEYECAN UĞRUNA YAPILAN TIRMANMA DAĞCILIĞI,BUNGEE JUMPİNG,SNOWBOARD,KAYAK GİBİ GEREKSİZ İŞLEREDE GİRMEMEK LAZIM. 1 1 Yanıtla
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