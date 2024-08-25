Michael Valkanis: 'Bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi' - Son Dakika
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Michael Valkanis: 'Bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Kazanmayı seven biriyim. 2-0'dan 2-2 yapıp 1 puan aldığımız için yine de mutluyum. Bu gece bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi' dedi.

25.08.2024 22:42
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- Michael Valkanis: "Bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi"

İSTANBUL - Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kazanmayı seven biriyim. 2-0'dan 2-2 yapıp 1 puan aldığımız için yine de mutluyum. Bu gece bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, "Bu akşam gerçekten enteresan mücadele dolu bir maç izledik. Kazanmayı seven biriyim. 2-0'dan 2-2 yapıp 1 puan aldığımız için yine de mutluyum. Bu gece bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi. Hala 15 yaşında genç bir kalecimiz var. İlk 10 dakikada yediğimiz baskıyı strese girmeden kontrol edebildi. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı. Oyunu kontrol altında tutamadık. İnşallah 0-0 devreye gireriz dedim ama basit bir gol yiyerek içeriye 1-0 mağlup girdik. Eğer penaltıyı olumlu kullanabilseydik belki oyunun gidişatı da daha farklı olabilirdi. Penaltı gibi durumlarda bu tarz deplasman maçlarında gol atmak bize biraz daha öz güven getirebilirdi. İkinci yarıda daha iyiydik. Ali Yavuz'un performansından çok memnunum. Bugün 2 asisti var, kamptan beri iyi mücadele ediyor. Ali gibi oyuncuları oyunun kaderini değiştiren oyuncular olarak görüyorum. Belki bir galibiyetle buradan ayrılabilirdik ama çok pozitif şeyler gördük. En azından elimiz boş olmadan dönüyoruz. Önümüzde önemli bir Galatasaray maçı var. Hazırlıklarımızı bu önemli maça doğru yapmaya başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Michael Valkanis: 'Bütün oyuncularımız takım ruhunu sergiledi' - Son Dakika

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