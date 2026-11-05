Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı - Son Dakika
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Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı

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Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı
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Midyat Kaymakamlığının düzenlediği 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı ikinci sırada yer aldı. Sağlık personelinden oluşan takıma Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Pekzö plaket takdim ederek teşekkür etti.

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvasında mücadele eden Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı, gösterdiği başarılı performans ve centilmence mücadelesiyle ikincilik elde etti. Sağlık hizmetlerindeki özverili çalışmalarını spor sahalarına da taşıyan hastane personeli, başarılarının ardından plaketle ödüllendirildi.

Midyat Kaymakamlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası, kamu kurumları arasında dayanışmayı güçlendiren ve sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran karşılaşmalara sahne oldu. Turnuvada mücadele eden Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı, sergilediği azim, takım ruhu ve centilmence performansıyla organizasyonu ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. Gün boyunca sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan hastane personelinin mesai sonrasında sahaya çıkarak elde ettiği bu başarı, hastane yönetimi ve çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Başarılarından dolayı hastane voleybol takımını tebrik eden Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Pekzö, sporculara plaket takdim ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti. Peköz, sporun kurumlar arası dayanışmayı ve ekip ruhunu güçlendiren önemli bir unsur olduğunu belirterek turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen Midyat Kaymakamlığına da teşekkürlerini iletti. Sağlık alanındaki özverili çalışmalarının yanı sıra sportif başarılarıyla da dikkat çeken hastane çalışanlarının elde ettiği ikincilik, ilçede takdirle karşılandı. Midyat Devlet Hastanesi yönetimi, turnuvada emeği geçen tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiMehmet BurakSağlıkSporSon Dakika

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