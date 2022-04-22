Miguel Crespo'da kırık tespit edildi - Son Dakika
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Miguel Crespo'da kırık tespit edildi

22.04.2022 23:30
Miguel Crespo'da kırık tespit edildi

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Miguel Crespo'da kırık tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Miguel Crespo'da kırık tespit edildi.

Sarı lacivertli takımın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:  "Maçta aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkan Miguel Crespo'nun ilk tespitlerde sağ ayak 5. Metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun durumu yarın yapılacak kontroller sonrası belli olacaktır."


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Rizespor, Miguel, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Miguel Crespo'da kırık tespit edildi - Son Dakika
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