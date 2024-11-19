Miguel Crespo, Fenerbahçe pişmanlığını açık açık söyledi - Son Dakika
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Spor

Miguel Crespo, Fenerbahçe pişmanlığını açık açık söyledi

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RAMS Başakşehir'in yıldız futbolcusu Miguel Crespo, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den ayrılma sebebini, o dönem hamile olan eşi ve doğacak çocuğu için daha kolay bir hayat kurabileceği düşüncesine bağlayan Crespo, eğer durum sadece futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmayı tercih edeceğini ifade etti.

19.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:25
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Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Miguel Crespo, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir hakkında konuşan Crespo, "Lig başladıktan sonra katıldım takıma. Bu da futbolun bir parçası diyebiliriz. Buna adapte olmak gerekiyor tabii ki. Eylül başında transfer kapanıyordu zaten. Son haftalarda da takım olarak istediğimiz sonuçları alamadık aslında ama bunun da futbolun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bu tür durumlara reaksiyon verebilmek. Son iki maçta gerçekten çok çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanamadık bu son iki maçı ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Önümüzdeki maçlarda kazanıp, bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DURUM FUTBOLLA ALAKALI DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'den ayrılması hakkında konuşan Crespo, " Rayo Vallecano'ya transfer sürecimle ilgili konuşmamız gerekirse, biraz farklı bir karardı aslında. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'de zaten oynayan bir oyuncuydum ve iyi bir performansım vardı ama her şeyin futbolla alakalı olmadığını düşünüyorum. Eğer bu durum böyle olsaydı Fenerbahçe'de kalırdım. Çünkü orada gerçekten iyi bir şekilde ilerliyordum. Vallecano'ya gitmeye karar verdim çünkü o dönemde eşim hamileydi, çocuğumuz olacaktı. Bizim için her şeyin daha kolay olacağına karar verdik. Farklı bir durumdan dolayı aslında Vallecano'ya transferim gerçekleşti. Dediğim gibi eğer her şey futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmış olurdum ama hayat her zaman futbolla alakalı olmuyor" dedi.

Miguel Crespo, Fenerbahçe pişmanlığını açık açık söyledi

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Son Dakika Spor Miguel Crespo, Fenerbahçe pişmanlığını açık açık söyledi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Aytac Uygur:
    Seni her zaman o 40.000 cinconluyu susturduyun an ile hatırlayacağız kral rahat ol sen 12 3 Yanıtla
  • Gipsy King:
    Fenerbahce pişmanlıktır…NET 4 10 Yanıtla
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