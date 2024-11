Miguel Crespo, Fenerbahçe pişmanlığını açık açık söyledi

Spor

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Miguel Crespo, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir hakkında konuşan Crespo, "Lig başladıktan sonra katıldım takıma. Bu da futbolun bir parçası diyebiliriz. Buna adapte olmak gerekiyor tabii ki. Eylül başında transfer kapanıyordu zaten. Son haftalarda da takım olarak istediğimiz sonuçları alamadık aslında ama bunun da futbolun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Önemli olan bu tür durumlara reaksiyon verebilmek. Son iki maçta gerçekten çok çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kazanamadık bu son iki maçı ama çok iyi reaksiyon gösterdik. Önümüzdeki maçlarda kazanıp, bu şekilde devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DURUM FUTBOLLA ALAKALI DEĞİLDİ"

Fenerbahçe'den ayrılması hakkında konuşan Crespo, " Rayo Vallecano'ya transfer sürecimle ilgili konuşmamız gerekirse, biraz farklı bir karardı aslında. Çünkü o dönemde Fenerbahçe'de zaten oynayan bir oyuncuydum ve iyi bir performansım vardı ama her şeyin futbolla alakalı olmadığını düşünüyorum. Eğer bu durum böyle olsaydı Fenerbahçe'de kalırdım. Çünkü orada gerçekten iyi bir şekilde ilerliyordum. Vallecano'ya gitmeye karar verdim çünkü o dönemde eşim hamileydi, çocuğumuz olacaktı. Bizim için her şeyin daha kolay olacağına karar verdik. Farklı bir durumdan dolayı aslında Vallecano'ya transferim gerçekleşti. Dediğim gibi eğer her şey futbolla alakalı olsaydı Fenerbahçe'de kalmış olurdum ama hayat her zaman futbolla alakalı olmuyor" dedi.