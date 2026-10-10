Mihalıççık Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto'ya 33-27 yenildi - Son Dakika
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Mihalıççık Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto'ya 33-27 yenildi

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Ankara'da oynanan maçta Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 mağlup etti. İlk yarıyı 19-18 önde kapatmasına rağmen Mihalıççık Belediyespor, ikinci yarıda Spor Toto'nun üstünlüğüne engel olamadı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında Spor Toto, Mihalıççık Belediyespor'u 33-27 mağlup etti.

Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını Mihalıççık Belediyespor, 19-18 önde bitirdi.

İkinci yarıda öne geçen ve farkı açan Spor Toto, karşılaşmayı 33-27 kazandı.

Kaynak: AA
AnkaraSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Mihalıççık Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto'ya 33-27 yenildi - Son Dakika
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