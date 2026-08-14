Mihalıççık’tan Süper Lig’de üst sıra hedefi - Son Dakika
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Mihalıççık’tan Süper Lig’de üst sıra hedefi

Mihalıççık’tan Süper Lig’de üst sıra hedefi
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Mihalıççık Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Murat Mızrakçı, üçüncü sezonlarında Süper Lig’de üst sıraları hedeflediklerini, Burdur kampının çok iyi geçtiğini ve başarılarda Burdur’un payını unutmayacaklarını söyledi.

TÜRKİYE Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Mihalıççık Belediyespor Hentbol Takımı Antrenörü Murat Mızrakçı, üçüncü sezonu geçirecekleri Süper Lig'de üst sıralar hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Mihalıççık Belediyespor Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Burdur Merkez Spor Salonu'nda sürdürdü. Antrenör Murat Mızrakçı, takımın üçüncü sezonunu geçireceği Süper Lig'de hedefi üst sıralar olarak belirlediklerini söyledi. Mızrakçı, "Mihalıççık Belediyesi'nin uzun yıllardır sürdürdüğü bir projenin devamı olarak bu noktalara geldik. Önce ikinci ligde başlayan bir serüvenimiz var, sonra birinci lig şimdi de üç sezondur Süper Lig'deyiz. İlk 2 yıl mütevazi bütçelerle ligde kalmayı hedefleyen bir yapılanmayla hedeflerimize ulaştık" diye konuştu. Bu sezon ligde üst sıraları zorlayacağız diyen Mızrakçı, "Bu yıl biraz daha yukarıları zorlayan, oynadığı hentbolla verdiği mücadeleyle hentbolun bütün güzelliklerini yansıtmaya çalışan bir takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'LİGE ÇOK İYİ BİR HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Transfer çalışmalarına erken başladıklarını belirten Mızrakçı, şunları söyledi:

"Uzun süre oyuncuları denedik ve elimizdeki mütevazi bütçeyle yapabileceğimizin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum. Takımımız yaklaşık 15 gündür Burdur'da kampta. İlk etabını Mihalıççık Çatacık ormanlarında geçirdik. Her şey çok iyi gidiyor. 29 Ağustos'ta başlayacak lige çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Burdur'da bize inanılmaz bir çalışma ortamı sağlandı, herkes bize yardımcı oluyor. Ligde alacağımız başarılarda Burdur'un payını hiçbir zaman unutmayacağız."

Kaynak: DHA

Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mihalıççık’tan Süper Lig’de üst sıra hedefi - Son Dakika

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