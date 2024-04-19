Mihalıççık Belediyespor ve Güneysu Spor Kulübü Hentbol Erkekler Süper Lig\'e yükseldi

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Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon bitiren Mihalıççık Belediyespor ile ikinci sırada tamamlayan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Lig'inde mücadele edecek.

2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Dörtlü Final maçları Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda tamamlandı.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan dörtlü finalde şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ikinci olan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.

Maçlar sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Güneysu Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.