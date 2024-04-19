Başkent Ankara'da gerçekleştirilen Hentbol Erkekler 1. Ligi Dörtlü Finali'ni şampiyon bitiren Mihalıççık Belediyespor ile ikinci sırada tamamlayan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Lig'inde mücadele edecek.
2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler 1. Ligi Dörtlü Final maçları Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda tamamlandı.
Tek devreli lig usulüne göre oynanan dörtlü finalde şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ikinci olan Güneysu Spor Kulübü, önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Lig'de oynamaya hak kazandı.
Maçlar sonrasında düzenlenen törende şampiyon olan Mihalıççık Belediyesi ile ligi ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükselen Güneysu Spor Kulübüne kupa ve madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran takdim etti.
Son Dakika › Spor › Mihalıççık Belediyespor ve Güneysu Spor Kulübü Hentbol Erkekler Süper Lig'e yükseldi - Son Dakika
Eski kulüp yöneticisi Sevil Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Becan, Fenerbahçe'nin değerlerinin her zaman birlik ve beraberliği ön planda tuttuğunu vurgulayarak, kamplaşma ve karşıtlıkların sona ermesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun reforma ihtiyaç duyduğunu ve daha farklı bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, ziyaretçiler el işi ürünlerin yer aldığı stantları gezdi, spor etkinliklerine katıldı ve yöresel yemeklerin tadını çıkardı. Karnaval, 21 Nisan'a kadar devam edecek.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca farklı illerde yapılan açık saha tesislerinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Alman Kalkınma Bankasınca, Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle yürütülen 'Korunmasız Gençlerin Daha İyi ve Kapsayıcı Spor ve Gençlik Altyapısı ile Güçlendirilmesi' projesi kapsamında 100. Yıl Mahallesi'nde yapılan tenis kortunda toplu açılış töreni düzenlendi.
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