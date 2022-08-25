Eskişehir 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası'na hazırlanıyor

25.08.2022 13:15
Eskişehir 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası'na hazırlanıyor

Mihalıççık Spor Erkekler Hentbol Takımı'nın Süper Lig'e yükselmesi ile geçen yıl Eskişehir'de düzenlenen Yunus Emre Hentbol Turnuvası'nı bu yıl tekrar devam ettirme kararı verildiği açıklandı.

Mihalıççık Spor Erkekler Hentbol Takımı'nın Süper Lig'e yükselmesi ile geçen yıl Eskişehir'de düzenlenen Yunus Emre Hentbol Turnuvası'nı bu yıl tekrar devam ettirme kararı verildiği açıklandı.

Mihalıççık İlçe Belediye Başkanı Çorum, 27-28-29-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvasında, İstanbul Beykoz Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, Muğla Köyceğiz Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mihalıççık Spor 'un mücadelede edeceğini aktardı. Başkan Çorum, "Bu takımları kentimizde misafir etmekten gurur duyuyoruz" dedi.

"Eskişehir'e 35 yıl sonra bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz"

Geçen sezon namağlup olarak önce Süper Lig'e çıktıklarını vurgulayan Mihalıççık Spor Erkekler Hentbol Takımı Antrenörü Hüseyin Taşcan ise, "Eskişehir'in hentbol ile olan bağını ve geçmişini biliyoruz. Hentbol, burada çok sevilen bir branştır. Süper Lig'de tek olmamız, bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Genç ve dinamik bir ekimiz var. Bunun altını çizerek söylüyorum, yaş ortalamamız epey genç. Bu ekibi kurarken, sadece bu sezona göre hareket etmedik; geleceğe de yatırım yaptık. Maçlarımızı seyredenlerin büyük keyif alacağını düşünüyorum. Aynı zaman da biz mücadele ederken keyif almak istiyoruz. Sporun gerektirdiği en doğru şeyi sahaya yansıtacağız. Eskişehir'e 35 yıl sonra bir şampiyonluk daha yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor Eskişehir'de ders kitabı ve yardımcı kaynaklar okullara ulaştırılıyor Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki Eskişehir'de şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarıyla ilgili sözlerine tepki Şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepkiler Şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepkiler
Kaynak: İHA

Yunus Emre, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:35:40. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir 2. Ulusal Yunus Emre Hentbol Turnuvası'na hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement