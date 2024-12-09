Mihraç Akkuş'un Olimpiyat Hedefi

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Milli judocu Mihraç Akkuş, Los Angeles 2028 Yaz Olimpiyat Oyunları'na gidecek ekipte yer alıp, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda elde edemediği madalyaya ulaşmak için ter döküyor.

Spora güreşçi ağabeylerinin yönlendirmesiyle 10 yaşında başlayan Mihraç, 2 sene bu sporu yaptıktan sonra judoyla spor hayatına devam etti.

Türkiye'nin ümitlerde ilk dünya judo şampiyonu olan ve "altın çocuk" olarak bilinen 24 yaşındaki Mihraç Akkuş, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda son 16 turunda elendi.

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) düzenlenen ortak çalışma kampına katılan milli sporcu, olimpiyatlarda "yarım kalan işini" tamamlamak için antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Mihraç Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judonun zor ama güzel bir spor olduğunu söyledi.

Judoda birçok başarısının bulunduğunu aktaran Mihraç, "Kırk bir gün içinde Avrupa ve dünya şampiyonu oldum. Aynı zamanda tarihi bir rekor kırdım. Sanırım bu rekor hala bende. Onun dışında 23 yaş altı Avrupa üçüncülüğüm var, gençler Avrupa üçüncülüğüm ve Grand Prix madalyalarım var." dedi.

Hedefinin 2024'den 2032'e kadar olan olimpiyatlara katılmak olduğunu ama omuz sakatlığı yaşadığı için 2024'teki olimpiyatlara katılamadığını belirten Mihraç Akkuş, "Ameliyat oldum. Bir buçuk sene bir kayıp yaşadım. Olimpiyatlara yakın bir tarih olduğu için geri dönüşüm biraz geç oldu, tam toparlayamadım kendimi." ifadesini kullandı.

"Öncelikle hedefimiz her zaman İstiklal Marşı'nı okutmak"

Yoğun bir çalışma sürdürdüğünün altını çizen milli sporcu, şunları kaydetti:

"Öncelikle en büyük hedefimiz tekrar olimpiyatlara katılmak ve ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Çünkü bu maçlara gittiğimiz zaman öncelikle hedefimiz her zaman İstiklal Marşı'nı okutmak, bayrağımızı en üstte görmek. Bu da bizim en büyük motivasyonlarımızdan biri oluyor. Kariyerimi bir olimpiyat madalyasıyla süslemek istiyorum."

Samsun TOHM Judo Başantrenörü Erkut Şahin, Mihraç Akkuş'un 2017'de Ümit Milli Judo Takımı'nda yer alan sporcusu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"O yıl Avrupa Şampiyonası'nda, EYOF'ta ve Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya alarak kendini ispatlamış oldu. Daha sonra Tokyo Olimpiyatları'na kota alarak olimpiyatlara da katılmış oldu. İnşallah 2028 Olimpiyatlarına da kendini hazırlayıp iyi bir derece elde eder."