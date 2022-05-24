Mihriban Göktürk Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Mihriban Göktürk Türkiye şampiyonu oldu

24.05.2022 14:57
Mihriban Göktürk Türkiye şampiyonu oldu

Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi Mihriban Göktürk, Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversiteler Arası Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi Mihriban Göktürk, Türkiye şampiyonu oldu.

Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Muay Thai Federasyonu organizasyonuyla, Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Muay Thai Türkiye Şampiyonası 17-22 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

Kadınlar 67 kilogramda İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi Mihriban Göktürk, Türkiye Şampiyonu olarak Üniversiteler Milli Takımı ile Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Spora sadece kilo vermek için başladığını belirten Mihriban Göktürk, "İleride sağlık sorunlarına yol açacağını düşünüyordum, ailemin de desteğiyle 11 yaşında spora başlama kararı aldım. Kilo sorunum ortadan kalktıktan sonra katıldığım müsabakalarda derece almaya başladım. Bu başarılar beni daha çok çalışmaya yöneltti. Bu çalışmalarla birlikte 1 kez Avrupa Kupası Şampiyonu, 1 Avrupa Şampiyonu, 2 kez Türkiye Şampiyonu, 1 kez Liseler Arası Muay Thai Şampiyonu oldum. Dünyada bilinen bir spor dalı olmasına rağmen ülkemizde az bilindiği için bazen zorluklar yaşayabiliyoruz" dedi.

"KADINLAR KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN BU SPORA YÖNELİYOR"

Güç, kondisyon ve dayanıklılık ağırlıklı bir spor olduğu için bu alanda daha çok erkeklerin göründüğünü belirten Göktürk, son yıllarda kadına yönelik şiddetin artmasından dolayı birçok kadının bu alana spordan ziyade özellikle kendini korumak için yöneldiğini söyledi.

Psikoloji bölümü ile spor branşını birleştirerek spor psikoloğu olmak istediğini söyleyen Mihriban Göktürk, "Günümüzde kadına şiddet çok artmış durumda. Bu konuda sporumu kullanarak projeler başlatmak istiyorum. Kendimi her alanda geliştirerek hem kendime hem ülkeme hem de üniversiteme fayda sağlamak en büyük hedefim. Sadece kendime değil herkese faydam olsun istiyorum. Üniversitemizi Dünya Şampiyonasında temsil edeceğim için çok mutluyum. Bu vesile ile bana destek olan İstanbul Kent Üniversitesi yönetimine, Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğümüz ile antrenörlerim Ayhan Göktürk, Leyla Göktürk'e ve teşekkür ediyorum" dedi.


Mihriban Göktürk Türkiye şampiyonu oldu
Mihriban Göktürk Türkiye şampiyonu oldu
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Kaynak: DHA

İstanbul Kent Üniversitesi, Üniversiteler, Muay Thai, Türkiye, Spor, Son Dakika

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