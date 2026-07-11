Mike James Anadolu Efes'te! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mike James Anadolu Efes'te!

11.07.2026 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes, Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Deneyimli oyuncu EuroLeague'de tanınıyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mike James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.

Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Mike James, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike James Anadolu Efes'te! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da gizemli aşk mesajı Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar Adana'da gizemli aşk mesajı! Bu kez şehrin dört bir yanına yazdılar
Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Eskişehir’de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 66 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Filenin Sultanları, karar setinde ABD’ye mağlup oldu Filenin Sultanları, karar setinde ABD'ye mağlup oldu
Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı Cenaze dönüşü aile faciası: 3 ölü, 3 yaralı
Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz Bakan Tekin LGS sonuçlarını açıkladı: Her biriniz eşsizsiniz

10:35
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi Merak edilen soruya yanıt geldi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi
10:18
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
NATO Zirvesi varken tatile giden başkan döner dönmez gözaltına alınacak
09:47
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
08:26
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
07:46
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
07:13
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 10:55:07. #.0.3#
SON DAKİKA: Mike James Anadolu Efes'te! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.