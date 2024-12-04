Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'den radikal karar - Son Dakika
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Spor

Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'den radikal karar

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Mike Tyson ile, tartışmalı bir maça imza atan ve galip gelen ünlü youtuber Jake Paul, boks kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

04.12.2024 12:27
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Bütün dünyanın merakla izlediği karşılaşmada eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul'a maç puanıyla mağlup olmuştu.

BOKSU BIRAKTI

YouTuberlıktan boksöre dönüşen influencer Jake Paul,boks dünyasından emekli olduğunu açıkladı. Son dövüşü, Mike Tyson ile gerçekleştirdiği tartışmalı maçta kazandığı bir zaferdi. Paul, 11-1'lik profesyonel bir rekorla dört yıldır boks sahnesinde boy gösteriyor ve Anderson Silva, Nate Diaz, Tyron Woodley gibi önemli isimleri yenerek dikkatleri üzerine çekti.

PAUL, TYSON'IN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Tarihi mücadeleyi kazanan Paul, 8. raundun son saniyelerinde beklenmedik bir şekilde Tyson'ın önünde eğilerek saygı gösterisinde bulundu. Raund sonunda iki isim sarılarak kafa kafaya bir süre konuştu.

PAUL VE TYSON NE KADAR KAZANDI?

Boks tarihinin en yüksek ortalama bilet fiyatlarına sahip karşılaşması yapıldı. Bilet satışlarından milyonlarca dolarlık rekor gelir elde edildi. Ring kenarlarındaki biletler 10 ila 50 bin dolar arasında alıcı buldu. ABD basınında yer alan haberlerde müsabaka sayesinde Paul'un en az 40 milyon dolar, Tyson'ın ise yaklaşık 20 milyon dolar gelir elde edeceği öne sürüldü.

Mike Tyson\'ı deviren Jake Paul\'den radikal karar

Mike Tyson, Jake Paul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mike Tyson'ı deviren Jake Paul'den radikal karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çevre:
    Zaten boks maçı değil reklamdı ve bitti 12 0 Yanıtla
  • McA !:
    20 milyon dolar bana veren burnumu elmacık kemiğimi dişimi kırabilir ben hazırım ,teklifleri bekliyorum :=) 1 1 Yanıtla
  • Ozgur Ozbakan:
    Mantıklı karar, büyük bir kurgu maçından sonra artık hiç bir maçına inanan olmayacağı için ve bir daha böyle bir paraya vurgun yapamayacağını bildiği için bırakma kararı alıyor, şaşırtmadı tabiki 2 0 Yanıtla
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