Mike Tyson\'ın eldivenlerini neden ısırdığı ortaya çıktı

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Bütün dünyanın merakla izlediği karşılaşmada eski ağır sıklet dünya boks şampiyonu Mike Tyson, Jake Paul'a maç puanıyla mağlup olmuştu. Karşılaşmada Mike Tyson'ın sürekli eldivenlerini ısırması dikkat çekmişti.

NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Tyson'ın eski antrenörü Tddy Atlas, efsanevi boksörün eldivenlerini neden ısırdığını açıkladı. Karşılaşmada Mike Tyson'ın sık sık eldivenini ısırdığı görülmüştü. Efsanevi boksör bu hareketi için, "Dövüştüğümde eldivenlerimi ısırma alışkanlığım var, Isırmaya takıntılıyım" demişti.

"EMZİK GİBİ KULLANIYOR"

Mike Tyson'ın kariyerinin ilk yıllarında gelişiminde büyük katkısı olan boks koçu Teddy Atlas, eski dünya şampiyonunun eldivenlerini neden ısırdığını açıkladı. Teddy Atlas yaptığı açıklamada, "Bu, amatör ve profesyonel günlerinde yaptığı bir şeydi ve Jake Paul'a karşı bunu tekrar yaptı. Emzik gibi kullanıyor. Bakın, herkes gerginleşiyor, Mike Tyson bile. Herkes korkuyor, Mike Tyson bile... Bir şeyi ısırıyorsunuz. Neden? O hisleri bastırmak için. Şüpheleri bastırmak için. Gerginliği, huzursuzluğu, güvensizliği bastırmak için... mesele bu" dedi.