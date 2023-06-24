Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı - Son Dakika
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Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı

24.06.2023 00:27

İtalyan devi Milan, Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı. Sarı-lacivertliler, Arda Güler'i kadroda tutmak için uğraş verirken Milan'ın resmi adımı attığı belirtildi. Bu sezon 35 maça çıkan Arda Güler, 6 gol atıp 7 asist kaydetti.

İtalyan devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladığı belirtildi.

KULÜBE YAZI GÖNDERDİLER

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'i kadroda tutmak için yoğun uğraş verirken Milan, resmi adımı attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Milan Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜLER

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Arda Güler'in ailesi yeniden bir araya geldi. İkinci görüşmeden de herhangi bir sonuç çıkmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.

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