Milan, Arda Güler için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı

İtalyan devi Milan'ın Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladığı belirtildi.

KULÜBE YAZI GÖNDERDİLER

Sarı-lacivertliler, Arda Güler'i kadroda tutmak için yoğun uğraş verirken Milan, resmi adımı attı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Milan Arda Güler ile resmi görüşmelerde bulunmak için Fenerbahçe'ye izin yazısı yolladı.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜLER

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ile Arda Güler'in ailesi yeniden bir araya geldi. İkinci görüşmeden de herhangi bir sonuç çıkmadı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sarı-lacivertlilerle bu sezon toplamda 35 maça çıkan Arda Güler, söz konusu mücadelelerde 6 gol atıp 7 de asist kaydetti.