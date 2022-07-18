Milan, İbrahimovic'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 40 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesinin 1 sezonluk daha uzatıldığı ve İbrahimovic'in 30 Haziran 2023'e kadar Milan'da 11 numaralı formayı giymeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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