Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'da kutlamalara Zlatan Ibrahimovic'in Hakan Çalhanoğlu'na söylrdiği sözler damga vurmuştu. İsveçli yıldız, sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'e giden milli futbolcumuz için, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim. Duymuyorum! Haydi Hakan Çalhanoğlu için mesaj gönderelim…" demişti. Hakan, Ibrahimovic'in bu sözlerine cevap verdi.

"HİÇ TAKMIYORUM BÖYLE ŞEYLERİ"

Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, "Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Hiç katkısı yoktu bu sene, hiç oynamadı. Ama taraftarın ilgisini çekmek için her şeyi yapıyor. Benim hiç umurumda değil, hiç takmıyorum böyle şeyleri.

"BUNU YAPMASI DOĞRU DEĞİL"

Milan'da oynarken beni sürekli arayan, yemeğe çıkmak isteyen, birlikte motosiklet kullanan kişinin bunu yapması doğru değil. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu. Ona cevap vermem, en iyisi cevap vermemektir." ifadelerini kullandı.