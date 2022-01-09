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Milan, Venezia karşısında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika

Milan, Venezia karşısında 3 puanı 3 golle aldı

09.01.2022 17:09
Milan, Venezia karşısında 3 puanı 3 golle aldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Milan, Venezia'yı 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında Milan, Venezia'yı 3-0 yendi.

Venedik'teki Pier Luigi Penzo Stadı'ndaki müsabakada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan ile küme düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Venezia kozlarını paylaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takım, 2. dakikada Zlatan İbrahimovic'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Milan, Theo Hernandez ile 48. dakikada farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

59. dakikada Hernandez bu kez penaltıdan bir gol daha atarak, skoru 3-0'a getirdi. Penaltıya sebep olan Michael Svoboda, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Venezia'yı 3-0 yenen Milan, ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı takım, puanını 48'e yükseltti ve maç fazlasıyla rakibi Inter'den liderlik koltuğunu aldı. 2 maç eksiği bulunan Inter ise 46 puanla 2. sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Venezia ise 17 puanla 16. sırada kaldı.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Milan, Venezia karşısında 3 puanı 3 golle aldı - Son Dakika
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