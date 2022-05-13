Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü

13.05.2022 09:45
Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta forması giyen Merih Demiral ile görüşüp, başarılı performanslarından ötürü milli oyuncuları tebrik etti.

Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta forması giyen Merih Demiral ile görüşüp, başarılı performanslarından ötürü milli oyuncuları tebrik etti.

Uludüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli futbolcularla akşam yemeğinde bir araya geldiklerini belirterek, "Çok zamandır aklımdaydı. Salgın yüzünden yapamadığım pek çok şeyden biriydi. Oyuncularımızla hemen hemen her konuda konuştuk." dedi.

Başkonsolos Uludüz, önceki gün Inter'in Juventus'u 4-2 yenerek İtalya Kupası'nı kazanmasında attığı penaltı golüyle büyük rol oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Atalanta'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Merih Demiral'ı tebrik ettiğini aktardı.

İtalya'da farklı spor dallarında yer alan başarılı Türk sporcuların sayısının son dönemde arttığını, bunun da kendilerini gururlandırdığını belirten Uludüz, "Onlar, Türk insanının güler yüzünü, başarısını, sempatisini, rekabetçiliğini, dinamik yapısını, genç toplum olmamızı yansıtıyorlar. Buradaki Türkler için de önemli ve gurur kaynağı olduklarını söyledim. Kendilerini 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna davet ettim." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı İtalya basınında gündem oldu Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı İtalya basınında gündem oldu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı! Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya damga vurdu! İtalya Kupası'nda beraberliği getiren golü attı!

Hakan Çalhanoğlu, merih demiral, İtalya, Milano, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü - Son Dakika


Son Dakika
09:33 "Sütyen takmıyor" sözleri büyük tepki çekmişti! Ahlak bekçiliği yapan Ahmet Çakar, tecavüz ve fuhuştan yargılanan Adnan Oktar'ın kanalından çıktı!
09:27 ABD, Suriye'nin kuzeyine yönelik yaptırım kararını kısmen kaldırdı
09:26 Zafer Partisi mültecilerin geleceğini halka soracak! Kent meydanlarına referandum sandıkları koyacaklar: Gitsinler mi, kalsınlar mı?
09:23 İntihar etmek için Şişli Camii'nin alemine çıktı, vazgeçip fotoğraf çekti
09:11 Mahkum'un dün akşam yayınlanan 21. bölümünde neler yaşandı? Fırat, Barış'a karşı hangi hamleyi yaptı?
06:24 İspanya'da regl dönemini ağır geçiren kadınlara izin yolda
09:03 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı'nda dün akşam neler yaşandı? Meryem'i kurtarmak için öne atılan kişi kim oldu?
08:56 Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nun gezisinden haberim de onayım da vardı, gördüğü ilgiden çok memnunum
08:52 Aleyna Tilki - Demet Akalın kavgasına Mustafa Topaloğlu da dahil oldu: Tek rakibin uzay starlığı!
08:52 Dün akşam Camdaki Kız'da neler yaşandı? Feride öldü mü?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 09:52:16. #1.11#
SON DAKİKA: Milano Başkonsolosu Uludüz, Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement