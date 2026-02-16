Milano-Cortina 2026'da 9 Madalya Savaşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milano-Cortina 2026'da 9 Madalya Savaşı

16.02.2026 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Kış Olimpiyatları'nda 9 branşta madalyalar sahibini buldu, öne çıkan sporcular ve dereceler belirlendi.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 8 branşta madalyalar sahiplerini buldu.

İtalya'daki oyunların 9. gününde alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, serbest stil kayak, skeleton, kayakla atlama, snowboard ve sürat pateni branşlarında 9 madalya mücadelesi yapıldı.

İtalyan Federica Brignone, alp disiplini kadınlar büyük slalomda 2 dakika 13.50 saniyelik derecesiyle oyunlardaki ikinci altın madalyasını kazandı. Bu kategoride İsveçli Sara Hector gümüş, Norveçli Thea Louise Stjernesund, bronz madalya elde etti.

Biatlon erkekler 12,5 kilometre takipte altın madalya, 31.11.9'luk süresiyle İsveçli Martin Ponsiluoma'nın oldu. Norveçli Sturla Holm Laegreid gümüş, Fransız Emilien Jacquelin ise bronz madalya aldı. Biatlon kadınlar 10 kilometre takipte ise İtalyan Lisa Vittozzi altın, Norveçli Maren Kirkeeide gümüş, Fin Suvi Minkkinen bronz madalyaya uzandı.

Kayaklı koşu erkekler 4x7,5 kilometre bayrak kategorisinde Norveç, 1.04.24.5'lik zamanıyla altın madalyaya ulaştı. Norveçli sporcu Johannes Hoesflot Klaebo, kış oyunlarında 9 altın madalya kazanan ilk sporcu oldu. Müsabakada Fransa gümüş ve İtalya bronz madalya kazandı.

Kanadalı Mikael Kingsbury, serbest stil kayak erkekler çiftler moguls finalinde rakibine 30-5 üstünlük kurarak altın madalya elde etti. Japon Ikuma Horishima gümüş, Avustralyalı Matt Graham bronz madalyayı boynuna taktı.

Büyük Britanyalı Tabitha Stoecker-Matt Weston ikilisi, 1.59.36'lık derecesiyle skeleton karışık takım kategorisinde altın madalyaya ulaştı. Alman sporcuların podyumu tamamladığı yarışta Susanne Kreher-Axel Jungk çifti gümüş, Jacqueline Pfeifer-Christopher Grotheer ikilisi bronz madalya sevinci yaşadı.

Sürat pateni kadınlar 500 metrede Hollandalı Femke Kok, 36.49 saniyeyle olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı. Aynı ülkeden Jutta Leerdam gümüş, Japon Miho Takagi ise bronz madalyayla günü bitirdi.

Büyük Britanya, snowboard kros karışık takımda altın madalyaya uzandı. Bu dalda İtalya gümüş, Fransa bronz madalyanın sahibi oldu.

Günün son madalyaları ise kayakla atlama kadınlar büyük tepe kategorisinde verildi. Bu kategoride Norveçli Anna Odine Stroem, 284,8 puanla altın madalya alırken aynı ülkeden Eirin Maria Kvandal gümüş, Sloven Nika Prevc ise bronz madalyayla günü tamamladı.

Oyunların 9. gününde ayrıca bobsled, curling, artistik buz pateni ve buz hokeyi müsabakaları da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Kış Olimpiyatları, Milano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milano-Cortina 2026'da 9 Madalya Savaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
380 yıllık camide tarihi an Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu 380 yıllık camide tarihi an! Birden canlandı, köylüler sevinçten dört köşe oldu
Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu Cinnet getirip evini ateşe verdi, yarı çıplak halde itfaiye aracına engel oldu
Şanlıurfa’da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi Şanlıurfa'da çöken boş evin yanındaki 3 ev tedbiren tahliye edildi
Samsun’da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem Samsun'da gece yarısı 4 büyüklüğünde deprem
Kartal’da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı Kartal'da takla atan araçta 2 kişi ağır yaralandı

00:40
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
00:34
Trump’ın İran’la anlaşma sağlanamazsa İsrail’e saldırı için destek vereceği iddiası
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası
23:13
Nuri Şahin’den Bertuğ Yıldırım’ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
22:59
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
Epstein skandalında Manchester United bağlantısı: Ünlü modele ahlaksız teklif
20:57
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
Darphane iki madeni paranın üretimini durdurdu
20:42
Bahçeli’den Uraz Kaygılaroğlu’na telefon
Bahçeli'den Uraz Kaygılaroğlu'na telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 02:00:41. #7.11#
SON DAKİKA: Milano-Cortina 2026'da 9 Madalya Savaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.