Milano-Cortina 2026'da Madalya Günleri Başlıyor

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'da düzenlenen oyunların 7. gününde biatlon, kayaklı koşu, artistik buz pateni, skeleton, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon erkekler 10 kilometre sprint, kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest, artistik buz pateni erkekler, skeleton erkekler, snowboard kadınlar kros ve erkekler halfpipe ile sürat pateni erkekler 10 bin metrede madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling ve buz hokeyi branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

13.45 Kayaklı koşu erkekler 10 kilometre serbest (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.00 Biatlon erkekler 10 kilometre sprint (Anterselva Biatlon Arena)

16.41 Snowboard kadınlar kros (Livigno Kar Park)

18.00 Sürat pateni erkekler 10 bin metre (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.00 Artistik buz pateni erkekler serbest program (Milano Buz Pateni Arena)

21.30 Snowboard erkekler halfpipe (Livigno Kar Park)

23.05 Skeleton erkekler (Cortina Kayak Merkezi)