Milano-Cortina 2026: Madalya Günü

16.02.2026 09:19
Yarın 6 disiplinde 7 madalya dağıtılacak; biatlon, bobsled, kayak ve daha fazlası yarışacak.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarın 6 disiplinde madalyalar sahiplerini bulacak.

İtalya'daki oyunların 11. gününde biatlon, bobsled, serbest stil kayak, kuzey kombine, snowboard ve sürat pateni branşlarında 7 madalya müsabakası yapılacak.

Biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak, erkekler ikili bobsled, serbest stil kayak erkekler big air, kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre, snowboard kadınlar slopestyle ile sürat pateni kadınlar ve erkekler takım takipte madalyalar dağıtılacak.

Ayrıca sporcular, curling, buz hokeyi ve artistik buz pateni branşlarında da müsabakalara çıkacak.

Olimpiyatlarda yarınki madalya yarışmalarının programı (TSİ) şöyle:

15.00 Snowboard kadınlar slopestyle (Livigno Kar Park)

15.45 Kuzey kombine bireysel büyük tepe 10 kilometre (Tesero Kayaklı Koşu Stadı)

16.30 Biatlon erkekler 4x7,5 kilometre bayrak (Anterselva Biatlon Arena)

18.28 Sürat pateni erkekler takım takip (Milano Sürat Pateni Stadı)

18.47 Sürat pateni kadınlar takım takip (Milano Sürat Pateni Stadı)

21.30 Serbest stil kayak erkekler big air (Livigno Kar Park)

23.05 Erkekler ikili bobsled (Cortina Kayak Merkezi)???????

Kaynak: AA

Milano, Spor, Son Dakika

