Spor

Spora ve sporcuya önem veren bu doğrultuda projeler üreterek çeşitli branşlarda başarılı sporcular yetiştirmek hedefiyle çalışmalar gerçekleştiren Milas Belediyesi, kız çocuklarına özel salon futbolu etkinliği başlattı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 'Yıldız Kızlar Salon Futboluyla Tanışıyor' sloganıyla gerçekleşen etkinlikte 9-14 yaş aralığındaki kız çocukları salon futbolu ile tanışarak ilk antrenmanlarını gerçekleştirdi.

Antrenmanlara katılım yoğun oldu

Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde ilk antrenmanına çıkan kızlar hem heyecan hem de büyük bir mutluluk yaşadılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde spor aktiviteleri kapsamında farkındalık oluşturmak için hazırlanan projeye katılım oldukça yoğun oldu. 9-11 ve 12-14 yaş grubu olarak iki farklı grupta gerçekleşen antrenmanlarda futbolu tanıma, topla birebir pas çalışması ve topa hakim olma çalışmaları yapılmasının ardından çift kale oyunla antrenmanlar tamamlandı. - MUĞLA