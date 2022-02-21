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Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci - Son Dakika

Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci

21.02.2022 16:00
Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde 18. hafta karşılaşmalarında 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Spor Salonu'nda ligin sekizinci sırasındaki Ürgüpspor'u ağırlayan Milas Belediyespor, 3-0'lık galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde 18. hafta karşılaşmalarında 20 Şubat 2022 Pazar günü saat 16.00'da Atatürk Spor Salonu'nda ligin sekizinci sırasındaki Ürgüpspor'u ağırlayan Milas Belediyespor, 3-0'lık galibiyetle rahat bir nefes aldı.

Maçın başından sonuna kadar rakibine üstünlük kuran Milas ekibi 26-24, 25-20, 25-19'luk setlerle sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Aldığı galibiyetle puanını 18'e çıkaran Milas Belediyespor Voleybol Takımı sezonun kalan kısmındaki maç hazırlıklarına hafta içi gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek. - MUĞLA

Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci
Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci
Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci
Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci

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Mustafa Kemal Atatürk, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milas Belediyespor'da galibiyet sevinci - Son Dakika Spor


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