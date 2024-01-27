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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Mısır'da bronz madalya kazandı - Son Dakika
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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Mısır'da bronz madalya kazandı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Mısır'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda trap erkekler kategorisinde bronz madalya kazandı. Nedim Tolga Tunçer ise birinci olarak altın madalya kazandı. Rümeysa Pelin Kaya ise trap kadınlar kategorisinde 4. sırada yer aldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ise 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında 19. oldu.

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Mısır\'da bronz madalya kazandı
27.01.2024 - 19:09,
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Milli atıcı Oğuzhan Tüzün, Mısır'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nın trap erkekler kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda, trap erkekler kategorisinde milli sporculardan Nedim Tolga Tunçer 122 puanla birinci, Oğuzhan Tüzün ise 120 puanla 3. sırada finalde yarışmaya hak kazandı.

Oğuzhan Tüzün 28 puanla bronz madalya alırken, Nedim Tolga Tunçer 19 puanla organizasyonu 5. sırada tamamladı.

Trap kadınlar kategorisinde mücadele eden Rümeysa Pelin Kaya ise finalde attığı 27 puanla 4. sırada yer aldı.

Organizasyonda, 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan da toplamda attıkları 570 puanla 19. oldu.

Kaynak: AA
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