Milli atıcı Oğuzhan Tüzün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı bir performans sergiledi - Son Dakika
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Spor

Milli atıcı Oğuzhan Tüzün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı bir performans sergiledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, trap kategorisinde ilk gün elemelerini başarıyla tamamladı. Tüzün, 75 atışın 73'ünde isabet kaydetti ve finale katılmaya hak kazanma şansını elde etti.

29.07.2024 17:55
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini başarıyla tamamladı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde Oğuzhan Tüzün, yaptığı 75 atışın 73'ünde isabet kaydetti.

Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli atıcı Oğuzhan Tüzün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı bir performans sergiledi - Son Dakika

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