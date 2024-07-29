Milli atıcı Oğuzhan Tüzün Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılı bir performans sergiledi

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde ilk gün elemelerini başarıyla tamamladı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen elemelerde Oğuzhan Tüzün, yaptığı 75 atışın 73'ünde isabet kaydetti.

Sporcular, yarınki elemelerde 50 atış daha yapacak ve toplam isabette ilk 6 sırada yer alanlar finale katılmaya hak kazanacak.