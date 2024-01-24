Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya\'da altın madalya kazandı

Milli atıcı Şimal Yılmaz, Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinin final müsabakasında 241.5 puan atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlık kapsamında Münih'te bugün başlayan organizasyonda Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca kategorisinde 575 puanla 5. sırada yer alarak finale çıkmaya hak kazandı.

Şimal Yılmaz, final müsabakasında 241.5 puan atarak altın madalyaya ulaştı.

10 metre havalı tüfek kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Damla Köse ise 625.3 puanla 26. sırada yer aldı.

Erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcu İsmail Keleş ise 570 puanla 33. sırada yer aldı.

Bu kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Mert Nalbant da 629.5 puanla 6. sırada yer alarak finale çıkmaya hak kazandı. Mert Nalbant, final müsabakasında ise 121.8 puan toplayarak organizasyonu 8. sırada tamamladı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Ömer Akgün de 620.4 puanla 48. sırada yer aldı

H&N Kupası, yarın aynı disiplinlerde aynı sporcuların katılımıyla devam edecek.