Milli atıcılar altın ve gümüş aldı, Egemen Ağca 27 puanla Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika
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Milli atıcılar altın ve gümüş aldı, Egemen Ağca 27 puanla Avrupa şampiyonu oldu

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Milli atıcılar altın ve gümüş aldı, Egemen Ağca 27 puanla Avrupa şampiyonu oldu
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Milli atıcılar, Atina'da süren Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Egemen Ağca trap genç erkeklerde 27 puanla Avrupa şampiyonu olurken, trap genç erkek takımı 351 puanla gümüş madalya kazandı; Türkiye'nin madalya sayısı 5'e yükseldi.

Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda Egemen Ağca, trap genç erkekler kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, final atışlarında 27 puan toplayarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Egemen Ağca, Fehmi Gezer ve Hüseyin Efe Özmen'den oluşan trap genç erkek takımı ise elde ettikleri 351 puanla, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, organizasyondaki madalya sayısını 5'e (2 altın, 2 gümüş, 1 bronz) yükseltti.

Kaynak: AA
Avrupa ŞampiyonasıYunanistanTürkiyeAtinaGümüşSporSon Dakika

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